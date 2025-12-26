Решения иностранных уголовных судов запретили исполнять в России

Владимир Путин запретил исполнять на территории России решения иностранных уголовных судов. Таким образом, теперь в РФ будут недействительны решения судов, получивших полномочия от других стран без участия Москвы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнять постановления иностранных судов. Об этом сказано в документе, размещенном на портале правовых актов.

Теперь исполнению в России не подлежат постановления иностранных судов, если их полномочия установлены без участия РФ.

Кроме того, введен запрет на исполнение международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций.

В частности, данные поправки будут применены к приговорам Международного уголовного суда (МУС).

