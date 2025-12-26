В Чечне заработал реконструированный ключевой мост

В Чечне после масштабной реконструкции сегодня заработал мост на автомобильной дороге Горячеисточненская – Аргун, который является ключевым объектом транспортной инфраструктуры республики, сообщил Рамзан Кадыров.

В Чечне сегодня открыли после реконструкции важный транспортный объект - мост длиной более 150 м на девятом километре автомобильной дороги Горячеисточненская - Аргун в Чечне через реку Сунжа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Новый мост… имеет ключевое значение для транспортной сети. Его общая длина составляет 158 метров, ширина 15 метров. Дополнительно установлено 956 метров барьерного ограждения, а также выполнено устройство регуляционной дамбы протяженностью 388 метров"

- Рамзан Кадыров

По мосту, находившемуся в аварийном состоянии, проходит основной грузовой поток с Червленского песчаного карьера, который обеспечивает им значительную часть региона. Это придает объекту дополнительную экономическую важность.

Мост был восстановлен в рамках государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики, а всего с начала года в Чечне построили 15 мостов и проложили 490 км асфальтированных дорог, поведал Кадыров.