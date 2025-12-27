Несколько десятков тысяч подарков подарили детям в Ингушетии

Десятки тысяч детей в школах и детских садах в Ингушетии получили подарки на Новый год за счет внебюджетных средств, в акции приняли участие также депутаты и меценаты.

Дети в Ингушетии получили более 40 тыс подарков на Новый год в Ингушетии, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Для детей за счет внебюджетных источников закуплено свыше 40 тыс новогодних подарков, к акции присоединились депутаты и меценаты"

Он уточнил, что подарки были розданы в каждом населенном пункте республики, причем как в школах, так и в детских садах. Особое внимание в ходе акции было уделено детям участников СВО, сиротам, ребятам с ОВЗ и из малоимущих семей.

Часть таких подарков детям торжественно вручили на главном праздничном представлении, которое прошло во Дворце спорта в Назрани.