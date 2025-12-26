Вестник Кавказа

В Армении подсчитали число транзитных фур через Грузию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Только за 11 месяцев уходящего 2025 года через территорию Грузии в Армению транзитом границу пересекли 177 тысяч армянских большегрузных автомобилей, это около 40% всего их транзитного потока, подсчитали в Армении.

На сегодняшний день Грузия остается единственным транзитным маршрутом для большегрузов, курсирующих между Арменией и Россией, подсчитали в армянском правительстве.

Всего за это время по территории Грузии транзитом прошли 177 тыс 640 армянских большегрузных автомобилей – это около 40% всего грузового автотранзита через страну, передает Sputnik Армения.

За тот же период, январь–ноябрь 2025 года, Армения выплатила Грузии $23,088 млн за транзит грузов по ее территории, подавляющее большинство грузопотока шло из России.

Всего за 11 месяцев по территории Грузии прошли 444100 фур, от транзита которых Грузия получила $57,9 млн, говорится в сообщении.

