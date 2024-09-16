Поезда в Ростове-на-Дону возобновили движение

Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги восстановили движение поездов после схода с рельсов локомотива на станции Ростов-на-Дону, из-за которого задерживались с отправлением 33 поезда, в том числе – дальнего следования.

Работники дорожных служб Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) восстановили движение поездов в Ростове-на-Дону, которое было нарушено из-за схода локомотива грузового поезда, сообщили в пресс-службе дороги.

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону минувшей ночью – к счастью, никто не пострадал, однако движение остальных поездов было частично нарушено – уже к утру до 4 часов задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения, передает РИА Новости.

Впоследствии от своего расписания отставали уже более 30 поездов, в том числе поезда дальнего следования и пассажирские составы пригородного сообщения. Уже утром к восстановительным работам привлекли более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.

"На время более одного часа отставали от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. Сейчас движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по двум путям"

- сообщение СКЖД