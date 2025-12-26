Резкое снижение цен на авиабилеты пообещали россиянам

В ближайшее время цены на авиабилеты в России существенно снизятся. Билеты в Сочи и Стамбул подешевеют на 40%, в Дубай и Минводы – на 50%.

Авиабилеты вскоре подешевеют в России, рассказали в пресс-службе сервиса по продаже авиабилетов "Авиасейлс".

"После новогодних каникул стоимость перелетов заметно снижается. В январе средний чек по внутренним направлениям уменьшается на 23%, по зарубежным - на 29%"

– "Авиасейлс"

В компании уточнили, что заметное снижение цен ожидается по популярных направлениях. Рейсы в Минеральные Воды после праздников будут стоить в среднем на 47% дешевле, в Махачкалу и Сочи – на 40%. Зарубежные рейсы также подешевеют: в Ереван и Дубай – на 51%, в Тбилиси – на 42%, в Стамбул – на 40%, в Ташкент – на 39%, передает ТАСС.

Напомним, новогодние праздники в РФ завершатся 12 января.