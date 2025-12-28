Вестник Кавказа

Президент Армении принял нового посла Ирана

© Фото: пресс-служба президента Армении
Новый посол Ирана утвердился в структуре дипведомства страны в Армении, предоставив свои верительные грамоты президенту страны Ваагну Хачатуряну.

Президент Армении Ваагн Хачатрян принял верительные грамоты нового Чрезвычайного и полномочного посла Ирана в стране Халила Ширголами, заверив дипломата: его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе президента Армении.

"Хотел бы еще раз указать на дружественные отношения, сложившиеся между Арменией и Ираном, а также особо отметить активизацию и расширение нашего сотрудничества в последние годы"

- Ваагн Хачатрян

В беседе в президентом новоназначенный посол отметил: в Армении он постоянно чувствует позитивный настрой жителей страны, связанный с теплыми и дружественными отношениями между двумя народами, передает NEWS.am.

В ходе беседы ее участники обсудили вопросы всестороннего сотрудничества, затронув вопросы реализации региональных проектов, при этом иранский дипломат отметил тот факт, что Иран привержен установлению стабильного мира и безопасности в регионе и одобряет инициативу Армении "Перекресток мира".

Стороны договорились углублять сотрудничество в области высоких технологий, инфраструктуры и энергетики, а также наметили направления реализации совместных программ, подтвердив взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений, говорится в сообщении.

