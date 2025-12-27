Трамп назвал очень хорошим сегодняшний разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел, по его словам, "очень хороший" телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп провел очень продуктивный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Такую оценку он дал перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"У меня был очень хороший разговор сегодня утром"
– Дональд Трамп
Глава американского государства пояснил, что беседа состоялась в восемь часов утра по времени Вашингтона.
"И это был очень продуктивный разговор"
– Дональд Трамп
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе беседы Владимир Путин обратил внимание американского лидера на стремление Москвы тесно и плодотворно работать с Вашингтоном для поиска мира.