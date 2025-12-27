Вестник Кавказа

Трамп назвал очень хорошим сегодняшний разговор с Путиным

Трамп назвал очень хорошим сегодняшний разговор с Путиным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп провел, по его словам, "очень хороший" телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп провел очень продуктивный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Такую оценку он дал перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У меня был очень хороший разговор сегодня утром"

– Дональд Трамп

Глава американского государства пояснил, что беседа состоялась в восемь часов утра по времени Вашингтона.

"И это был очень продуктивный разговор"

– Дональд Трамп

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе беседы Владимир Путин обратил внимание американского лидера на стремление Москвы тесно и плодотворно работать с Вашингтоном для поиска мира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.