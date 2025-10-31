Ингушский башенный комплекс "Кокки" крепко хранил свои тайны

Специалисты петербургской компании, специализирующейся на реставрации исторических построек, в ходе обследования ингушского башенного комплекса "Кокки" обнаружили 11 новых исторических объектов.

В труднодоступных горах Ингушетии продолжают открывать все новые исторические объекты – так, в ходе работ на территории башенного комплекса "Кокки" специалисты санкт-петербургской реставрационной компании выявили 11 новых исторических памятников, сообщили в компании "АСМ Групп".

"Команда "АСМ Групп" завершила работы по выявлению и изучению построек и стел на труднодоступном башенном комплексе "Кокки". Специалисты выявили еще 11 исторических памятников, среди которых - основания башен, склепы и стелы"

- сообщение

Вскоре все они будут внесены в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия республики, в котором учитываются подобные исторические строения, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас реестр насчитывает 32 таких памятника, в том числе жилые башни и склепы, отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время археологических работ на территории комплекса "Тумги" в горах Ингушетии были найдены следы древнего поселения: находка была обнаружена внутри жилой башни комплекса, под ее конструкцией располагалась система укреплений. Специалисты датируют поселение бронзовым веком.