Ингушетия ждет более 16 тыс туристов зимой

Власти Ингушетии рассчитывают, что в эту зиму в республику на отдых приедут свыше 16 тыс путешественников. С начала года регион посетили 94 тыс гостей.

Зимой в Ингушетии ожидают приезда более 16 тыс туристов, такой прогноз озвучил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в холодное время года путешественники едут в Ингушетию за свойственной только ей горной атмосферой и свежим воздухом, а также чтобы совместить активности и познавательные мероприятия.

"С начала года у нас побывали 94 тыс гостей, а в предстоящий зимний период ожидаем более 16 тыс туристов"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики подчеркнул, что путешественников в Ингушетии становится все больше с каждым годом, чему способствует создание новых объектов для туристов и поддержка со стороны Кабмина.