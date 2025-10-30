Вестник Кавказа

Ингушетия ждет более 16 тыс туристов зимой

Церковь Тхаба-Ерды
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии рассчитывают, что в эту зиму в республику на отдых приедут свыше 16 тыс путешественников. С начала года регион посетили 94 тыс гостей.

Зимой в Ингушетии ожидают приезда более 16 тыс туристов, такой прогноз озвучил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в холодное время года путешественники едут в Ингушетию за свойственной только ей горной атмосферой и свежим воздухом, а также чтобы совместить активности и познавательные мероприятия.

"С начала года у нас побывали 94 тыс гостей, а в предстоящий зимний период ожидаем более 16 тыс туристов"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики подчеркнул, что путешественников в Ингушетии становится все больше с каждым годом, чему способствует создание новых объектов для туристов и поддержка со стороны Кабмина.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.