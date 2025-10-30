В Ингушетии пройдет всероссийский форум киноиндустрии

Кинофорум "Кавказский ракурс" пройдет в Ингушетии в рамках кинофестиваля "Золотая башня". Об этом сообщила кинорежиссер, организатор кинофестиваля Мадина Дзортова.

При поддержке Министерства культуры и Союза кинематографистов РФ с 16 по 19 ноября в Ингушетии пройдет кинофорум "Кавказский ракурс". Основной темой мероприятия станет выработка стратегии по развитию кавказского кино. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала кинорежиссер, организатор кинофестиваля Мадина Дзортова.

"В рамках кинофестиваля "Золотая башня" мы проводим кинофорум "Кавказский ракурс" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации"

- Мадина Дзортова

Режиссер отметила, что предстоящее мероприятие соберет на одной площадке известных деятелей культуры.

"Спикерами станут известные продюсеры Алексей Рязанцев и Наталья Иванова, кинорежиссер Валерий Ахадов. Также присоединится заместитель председателя Союза кинематографистов Анатолий Лаврентьев"

- Мадина Дзортова