Ингушетия может стать частью коридора "Север-Юг"

Власти Ингушетии сообщили о возможном включении региона в международный транспортный коридор "Север-Юг", для этого может быть построена новая железная дорога.

Руководство Ингушетии заявило о возможной интеграции республики в МТК "Север-Юг", соответствующее сообщение распространила Торгово-промышленная палата региона.

В нем говорится, что для достижения этой цели специалисты разрабатывают пути создания альтернативных маршрутов.

"В качестве перспективного пути рассматривается развитие альтернативных маршрутов, включая проекты, изучавшиеся еще в советское время, такие как строительство железнодорожной ветки через ущелье реки Асса"

– ТПП Ингушетии

В палате уверены, что воплощение в жизнь всех этих проектов дало бы возможность также запустить современный транспортный узел в Ингушетии. Еще одним позитивным результатом стал бы импульс для развития туризма.

Стоит отметить, что информацию о планах по созданию новой дороги между Россией и Грузией озвучил глава федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. Соответствующее заявление он сделал на Российско-Грузинском молодежном форуме в Ингушетии.

"Если кто-то сомневается, то зря, эта дорога будет достроена. У России через Ингушетию будет дорога в Грузию"

– Давид Цецхладзе