Вестник Кавказа

ВМС РФ, КНР, Ирана и ЮАР проведут учения в начале января

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военно-морские учения Mosi 3 возле побережья ЮАР пройдут в начале января. В маневрах будут задействованы ВМС России, Китая, Ирана и ЮАР.

ВМС России, Китая, Ирана и ЮАР отработают взаимодействие в рамках учений Mosi 3 ("Дым-3"), которые пройдут в Южной Атлантике. Маневры намечены на начало января следующего года. 

Мероприятия по отработке действий боевых судов пройдут в районе мыса Доброй Надежды. ВМС Ирана впервые примут участие в учениях, военные суда ИРИ уже идут курсом на Кейптаун. 

"Дирижировать" учениями будут ВМС Китая, на поздних фазах учений планируется участие судов из Индонезии и Эфиопии. 

 Отметим, что впервые маневры Mosi состоялись в 2019 году. В них приняли участие боевые корабли России, Китая и ЮАР. Учения тогда прошли в районе Кейптауна.

