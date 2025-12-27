ВМС РФ, КНР, Ирана и ЮАР проведут учения в начале января

Военно-морские учения Mosi 3 возле побережья ЮАР пройдут в начале января. В маневрах будут задействованы ВМС России, Китая, Ирана и ЮАР.

ВМС России, Китая, Ирана и ЮАР отработают взаимодействие в рамках учений Mosi 3 ("Дым-3"), которые пройдут в Южной Атлантике. Маневры намечены на начало января следующего года.

Мероприятия по отработке действий боевых судов пройдут в районе мыса Доброй Надежды. ВМС Ирана впервые примут участие в учениях, военные суда ИРИ уже идут курсом на Кейптаун.

"Дирижировать" учениями будут ВМС Китая, на поздних фазах учений планируется участие судов из Индонезии и Эфиопии.

Отметим, что впервые маневры Mosi состоялись в 2019 году. В них приняли участие боевые корабли России, Китая и ЮАР. Учения тогда прошли в районе Кейптауна.