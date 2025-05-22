Вестник Кавказа

Редкоземов в России хватит на любые нужны – Минприроды

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минприроды рассказал о запасах редкоземельных металлов в России. Сырья достаточно, чтобы покрыть любые потребности страны.

В России редкоземельных металлов хватит на любые нужны производства, такое заявление сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов невозможно без наличия сырьевой базы.

"Для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы <…> В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики"

– Александр Козлов

Также министр поделился о планах по запуску кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе, передает РИА Новости.

