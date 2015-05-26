Роснедра: Россия может обеспечить мир редкоземельными металлами

Мировой спрос на редкоземельные элементы может быть полностью обеспечен Россией. В стране имеется достаточный запас редкоземельных металлов.

О запах в РФ редкоземельных металлов, рассказал в ходе Невского международного экологического конгресса глава Роснедр Олег Казанов.

Россия имеет 28,5 млн т разведанных запасов редкоземельных металлов, в мире в год потребляется сегодня 300 тыс т редкоземов, прежде всего сообщил он.

"Два крупнейших наших месторождения - Ловозерское, разрабатываемое, и Томторское, которое только еще предстоит разработать, вместе содержат 11 млн тонн редкоземельных металлов. То есть мы весь мир в состоянии обеспечивать"

– Казанов

Главная задача стоит в освоении имеющихся месторождений и разработке технологий, также важен анализ ресурсов, отметил он.