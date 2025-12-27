Вестник Кавказа

В Сочи инвестируют свыше 130 млрд в развитие туристической инфраструктуры

Красная поляна
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Масштабная туристическая застройка Красной поляны грядет в Сочи до 2033 года. Инвестиции в новые проекты составят 131 млрд руб.

Власти Сочи привлекут 131 млрд руб в реализацию восьми туристических проектов – отелей разного уровня комфорта. Строительство планируется завершить к 2033 году, рассказал градоначальник Андрей Прошунин. 

По информации Прошунина, запуск проектов даст городу более 4 тыс рабочих мест. Новые объекты также пополнят номерной фонд курорта на 5 тыс единиц. 

Отметим, что в рамках инвестиционных проектов планируется строительство ряда пятизвездочных гостиниц на Красной поляне. Также там появятся туристические объекты на 3-4*. Планируется и создание туристического кластера, а также строительство Центра подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта.

