Военно-Грузинская дорога была открыта для большегрузов всего 4 часа

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут между Россией и Грузией – сегодня оставалась открытой для грузовиков чуть больше четырех часов: после этого в горах Грузии снова пошел снег.

Дорожные власти Грузии спустя четыре часа после открытия вновь закрыли движение для грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в горах Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 15:00 мск 29 декабря"

- МЧС по Северной Осетии

Ограничения снова введены до особого распоряжения, добавили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс".

Движение для большегрузов было остановлено с 21:30 мск 28 декабря, проезд им разрешили после расчистки трассы только сегодня в 10:50 мск.

За столь короткое время границу пересекли очень мало автомобилей – на стоянке в пункте пропуска "Верхний Ларс" по-прежнему остаются около 2 тыс большегрузов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.