Военно-Грузинскую дорогу открыли для фур

Грузовики вновь курсируют по Военно-Грузинской дороге: в МЧС сняли ограничения после приостановки движения из-за снегопадов.
Военно-Грузинская дорога вновь открыта для фур в Северной Осетии, информирует пресс-служба регионального МЧС.
"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:50 по Москве 29 декабря"
– МЧС
Ранее движение по магистрали было временно приостановлено из-за сложных метеоусловий на территории Грузии. Ограничения были введены вчера вечером в 21:30.
Отметим, что в середине декабря стало известно о планах реконструировать Военно-Грузинскую дорогу. Планируется модернизировать участок от Цицамури до Жинвали протяженностью 27 км.