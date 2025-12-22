Вестник Кавказа

Военно-Грузинскую дорогу открыли для фур

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузовики вновь курсируют по Военно-Грузинской дороге: в МЧС сняли ограничения после приостановки движения из-за снегопадов.

Военно-Грузинская дорога вновь открыта для фур в Северной Осетии, информирует пресс-служба регионального МЧС.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:50 по Москве 29 декабря"

– МЧС 

Ранее движение по магистрали было временно приостановлено из-за сложных метеоусловий на территории Грузии. Ограничения были введены вчера вечером в 21:30. 

Отметим, что в середине декабря стало известно о планах реконструировать Военно-Грузинскую дорогу. Планируется модернизировать участок от Цицамури до Жинвали протяженностью 27 км.

