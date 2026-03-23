Катар опроверг информацию о посредничестве в переговорах США и Ирана – СМИ

Катар отрицает свое участие в переговорном процессе между Ираном и США. По словам главы дипведомства аль-Ансари, страна сосредоточена на собственной безопасности.

Власти Катара официально опровергли сообщения о посреднической миссии Дохи в возможных контактах между Ираном и США, передает Bild. 

Глава МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что власти страны не являются участниками переговорного процесса. По его словам, Доха нацелена обеспечить собственную безопасность, а также предпринять шаги, которые нормализуют ситуацию в регионе. 

Заявление катарской стороны было сделано на фоне слов Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном.

