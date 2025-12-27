Вашингтон и Ереван расширяют сферы сотрудничества

Армения и США реализуют совместные проекты в области технологий, энергетики, связи и безопасности для укрепления положения Армении и процветания южнокавказского региона, заявила полпред Соединенных Штатов в Республике.

Новые совместные проекты ожидают Республику Армения и Соединенные Штаты Америки в рамках углубления стратегического партнерства между странами. Об этом заявила американский чрезвычайный и полномочный посол на территории Армении Кристина Квин в предновогоднем обращении.

"Мы запускаем новые армяно-американские инициативы в сферах технологий, энергетики, связи и безопасности, направленные на укрепление процветания и стабильности"

– Кристина Квин

Будущие проекты, подчеркнула американский посол, своей целью имеют укрепление региональной стабильности Южного Кавказа.

Дипломатические контакты между странами, по словам представительницы американской стороны, в уходящем году могут быть охарактеризованы как вышедшие на выдающийся уровень с момента провозглашения суверенной Республики Армения в 1991 году.

Кристина Квин отметила, что основополагающей для текущего вектора развития армяно-американских отношений стала встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с высшими должностными лицами Армении. Посол добавила, что повестка переговоров в Белом доме определит курс взаимодействия стран на ближайшие десятилетия.

Также посланница США поздравила граждан Армении с Новым годом и Рождеством.