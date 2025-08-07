Рейсов из Астрахани в Москву станет больше

Количество авиарейсов из Астрахани в Москву планируется увеличить в связи с высоким спросом на это направление у жителей Астрахани и Астраханской области.

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует увеличить количество полетов из Астрахани в Москву. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

"Рейсы в Москву являются самым востребованным направлением у жителей Астраханской области, на них приходится около 75% от общего пассажиропотока аэропорта "Астрахани""

– пресс-служба губернатора Игоря Бабушкина

На сегодняшний день по этому направлению по два рейса в день выполняют авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот", однако в связи с повышенным спросом количество авиарейсов планируется увеличить, уточнили в пресс-службе.

Данный вопрос обсуждался на встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. В ходе нее было принято решение об увеличении числа рейсов в Москву с двух до четырех раз в день.

Кроме того, уточняется, что вопрос организации полетов по данному направлению рассматривает авиакомпания S7 Airlines.

Также, в пресс-службе губернатора отметили, что азербайджанская компания AZAL изъявила заинтересованность в возобновлении регулярного сообщения Астрахань–Баку после снятия ограничений.