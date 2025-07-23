"Аэрофлот" возобновил полеты в Тегеран из Москвы

"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран. Рейсы между городами не осуществлялись с середины июня в связи с конфликтом Ирана и Израиля.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выполнение рейсов между двумя городами было возобновлено в ночь с 6 на 7 августа. Известно, что Самолет вылетел в Тегеран вчера вечером, а сегодня утром вернулся в Москву.

Ранее в "Аэрофлоте" заявляли, что с 6 августа полеты из российской в иранскую столицу будут осуществляться один раз в неделю по средам, а с 12 сентября – два раза, еще и по пятницам.

Напомним, авиаперевозчик приостановил авиасообщение в середине июня после начала 12-дневного вооруженного противостояния между Ираном и Израилем.