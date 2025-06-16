"Аэрофлот" возобновляет полеты из Москвы в Тегеран

Руководство крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" приняло решение возобновить авиасообщение между Россией и Ираном – авиарейс уже появился в сетке полетов компании из аэропорта Шереметьево.

Авиалайнеры крупнейшего российского авиаперевозчика – компании "Аэрофлот" - с 6 августа снова начнут летать из Москвы в Тегеран, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

"Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321"

- "Аэрофлот"

Согласно обновленному расписанию, самолет из Москвы в столицу Ирана будет вылетать в 22:50 и приземляться в международном аэропорту Тегерана в 03:25 (время местное).

В обратный рейс авиалайнер компании отправится в 04:45 и сядет в столичном аэропорту Шереметьево в 8:20.

Время в пути составит 4 часа 5 минут, цены на билет в одну сторону стартуют от 23 136 рублей, - говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ и Иран восстановили авиасообщение, которое было прекращено на фоне ударов Израиля по Исламской Республике: рейс иранской авиакомпании Mahan Air соединил Мешхед и Москву, а Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам летать над Ираком, Ираном и Иорданией.