Россия приостановила продажу туров в Иран и Израиль

Российские туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль. Аннуляции туров в указанные страны исчисляются десятками.

Российский союз туриндустрии сообщил о приостановлении продаж туристических путевок в Иран и Израиль после соответствующей рекомендации Минэкономразвития России.

В РСТ напомнили, что министерство экономического развития вслед за внешнеполитическим ведомством рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

В Союзе добавили, что продажи остановлены, есть небольшое число аннуляций уже забронированных туров. Там же добавили, что оба направления не были массовыми.

Уточняется, что аннуляции туров в Израиль и Иран исчисляются десятками, принимающие компании туроператоров следят за безопасностью граждан России.

Известно, что туристам предлагают возврат денег или альтернативные направления, например, Турцию.