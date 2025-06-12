Грузия продлила отмену авиарейсов в Израиль

Крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways сегодня продлила отмену своих авиарейсов в Тель-Авив на 16 и 17 июня, предложив их пассажирам обменять билеты или вернуть им деньги.

Крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways продлила отмену своих авиарейсов между Тбилиси и Тель-Авивом, которые планировала выполнить 16 и 17 июня, говорится в заявлении перевозчика.

"Сообщаем, что запланированные на 16 и 17 июня рейсы по направлению Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси отменены по соображениям безопасности"

- Georgian Airways

Авиакомпания предложила пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, обменять свои билеты на более поздние даты вылета или вернуть свои деньги в офисах авиаперевозчика, передает Sputnik Грузия.

Ранее управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia сообщила, что накануне аэропорты Грузии отменили 19 авиарейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке.