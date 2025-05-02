Почти два десятка рейсов отменили в Грузии

Грузинские аэропорты накануне приняли решение об отмене почти 20 рейсов из-за обострения ближневосточного, а точнее ирано-израильского конфликта.

На массовую отмену авиарейсов были вынуждены пойти аэропорты Грузии из-за нового витка напряженности в конфликте Ирана и Израиля, такое сообщение распространила управляющая международными воздушными гаванями Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia.

"В субботу 15 рейсов отменены в Тбилисском аэропорту, еще четыре – в Батуми"

– пресс-служба компании

Уточняется, что не состоялись полеты из столицы Грузии в столицу Израиля, а также в Абу-Даби и Дубай, Шарджу и Эрбиль, Дели. Кроме того, не смогли вылететь самолеты из Батуми в израильские и иранские города.

Стоит отметить, что перевозчик Georgian Airways в свою очередь заявил об отмене рейсов между Тбилиси и Тель-Авивом, которые должны были состояться накануне и сегодня.

Напомним, что в ночь на пятницу 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в ходе которой израильские ВВС атакуют военные и ядерные объекты Ирана, энергетическую инфраструктуру, а также командование иранской армии и КСИР. Иран со своей стороны также наносит удары ракетами и БПЛА по объектам в Израиле.