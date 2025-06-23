Россия и Иран возобновили авиасообщение

Авиарейсы между РФ и Ираном снова актуальны: страны восстановили "воздушный мост" после перерыва, вызванного военным конфликтом.

РФ и Иран восстановили авиасообщение, которое было прекращено на фоне ударов Израиля по Исламской Республике, сообщают СМИ.

Отмечается, что рейс Mahan Air, вылетевший из Мешхеда, прибыл в Москву. Из столицы РФ в Иран самолет отправился в 12 по мск.

Отметим, что Росавиация сегодня разрешила российским авиаперевозчикам летать над Ираком, Ираном и Иорданией. В Израиль российские лайнеры также могут летать в светлое время суток.