Вестник Кавказа

Россия и Иран возобновили авиасообщение

Россия и Иран возобновили авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы между РФ и Ираном снова актуальны: страны восстановили "воздушный мост" после перерыва, вызванного военным конфликтом.

РФ и Иран восстановили авиасообщение, которое было прекращено на фоне ударов Израиля по Исламской Республике, сообщают СМИ. 

Отмечается, что рейс Mahan Air, вылетевший из Мешхеда, прибыл в Москву. Из столицы РФ в Иран самолет отправился в 12 по мск. 

Отметим, что Росавиация сегодня разрешила российским авиаперевозчикам летать над Ираком, Ираном и Иорданией. В Израиль российские лайнеры также могут летать в светлое время суток.

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