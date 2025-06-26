Вестник Кавказа

В Иране назвали число погибших военных КСИР

В Иране назвали число погибших военных КСИР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КСИР отчитались о потерях за 12 дней военных действий Ирана и Израиля.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) обнародовали данные по погибшим военнослужащим в ходе конфликта с Израилем. Согласно информации КСИР, от ударов Израиля погибли 56 бойцов подразделения. 

Отметим, что КСИР ранее сообщил о гибели генерала Али Шадмани, который руководил Центральным штабом ВС Ирана. Сообщается, что Шадмани скончался от ранений после атаки ВС Израиля. На должность он был назначен по причине гибели предыдущего командующего. 

Отметим, что конфликт между Ираном и Израилем завершился перемирием в ночь на 24 июня.

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