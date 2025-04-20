Израиль атаковал юг Ливана

Южные территории Ливана подверглась атаке израильской армии. В результате ударов были ликвидированы два члена радикальной организации "Хезболла".
Военные Израиля ударили по южным территориям Ливана, рассказала армейская пресс-служба.
Целью удара была ликвидация двух радикалов из военного крыла организации "Хезболла", уточняется в заявлении.
Первая атака была нанесена по окрестностям поселка Барашит. Ее результатом стала ликвидация командира одного из подразделений в составе элитных сил "Радван". Позже еще один радикал был устранен в районе поселка Бейт-Лиф.
"Армия обороны Израиля продолжит действовать, устраняя любую угрозу Государству Израиль"
- пресс-служба
Ранее израильская армия атаковала военные объекты "Хезболлы" в Ливане 23 июня.