Вестник Кавказа

Израиль атаковал юг Ливана

Израиль атаковал юг Ливана
© Фото: ЦАХАЛ
Южные территории Ливана подверглась атаке израильской армии. В результате ударов были ликвидированы два члена радикальной организации "Хезболла".

Военные Израиля ударили по южным территориям Ливана, рассказала армейская пресс-служба.

Целью удара была ликвидация двух радикалов из военного крыла организации "Хезболла", уточняется в заявлении.

Первая атака была нанесена по окрестностям поселка Барашит. Ее результатом стала ликвидация командира одного из подразделений в составе элитных сил "Радван". Позже еще один радикал был устранен в районе поселка Бейт-Лиф.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать, устраняя любую угрозу Государству Израиль"

 - пресс-служба

Ранее израильская армия атаковала военные объекты "Хезболлы" в Ливане 23 июня.

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