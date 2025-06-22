Израиль ударил по "Хезболле" в Ливане

ВВС Израиля нанесли сегодня удар по ряду объектов ливанского движения "Хезболла". Цели израильской военной авиации находились к северу от реки Литани.

Армия обороны Израиля в понедельник ударила по военным объектам "Хезболлы" в Ливане, соответствующее сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем говорится, что атаку произвели истребители ВВС Израиля. Их целями стали объекты движения, расположенные к северу от реки Литани, в частности, ракетные установки, а также оружейные склады.

В сообщении также поясняется, что сам факт наличия оружия и работы "Хезболлы" в этой местности – это "вопиющее нарушение" ливано-израильских договоренностей о прекращении огня.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Ежедневно ВВС Израиля наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Иране. Кроме того, параллельно ЦАХАЛ был нанесен удар по йеменским мятежникам-хуситам.