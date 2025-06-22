Вестник Кавказа

Тегеран пережил очередную атаку ВВС Израиля

Тегеран пережил очередную атаку ВВС Израиля
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Военно-воздушные силы Израиля сегодня днем провели масштабную воздушную атаку на Тегеран, в которой участвовали более 50 истребителей – целями израильских летчиков стали предприятия, производящие ракеты, и их склады.

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня днем провели массированную атаку на военные промышленные предприятия, производящие ракеты, их склады и радары, в которой были задействованы свыше 50 истребителей, сообщили в ЦАХАЛ.

"В ходе последней волны атак истребители ВВС Израиля нанесли удары по Генеральному штабу Вооруженных сил Ирана в Тегеране, а также по объектам по производству ракет и радаров и по складам, где хранились ракеты"

- ЦАХАЛ

Напомним, 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, мотивируя свои действия вынужденной необходимостью превентивных мер против ядерной программы Исламской Республики. Иран нанес ответные действия по территории Израиля, запустив беспилотники и ракеты.

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