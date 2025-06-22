Вестник Кавказа

Израиль хочет завершить конфликт с Ираном – СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщили, что США передали Ирану желание Израиля завершить конфликт. Тель-Авив надеется, что Тегеран сядет за стол переговоров.

Американское издание Wall Street Journal сообщило передаче Тегерану сообщения от Вашингтона через арабских чиновников о желании Израиля завершить конфликт.

По данным газеты, Тель-Авив стремится к "скорому" окончанию противостояния. Там же указали, что в ближайшие дни Израиль прекратит наносить удары по ядерным объектам.

В свою очередь, иранская сторона, передает издание, заявила, что не собирается отступать, поскольку "вынуждена" отреагировать на американскую атаку по своей территории.

WSJ пишет, что в Тель-Авиве выразили надежду на возобновление переговоров после ударов США. При этом уточняется, что Израиль продолжит отвечать на атаки Ирана.

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