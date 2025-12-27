Еще 3 телерадиовещательные станции заработали на освобожденных территориях Азербайджана

Три новые станции теле- и радиовещания введены в строй на освобожденных территориях Азербайджана – в Агдеринском районе.

Компания "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" (входит в AZCON Holding) восстановила работу трех радиотелевещательных станций, которые находятся на освобожденных территориях Азербайджана.

Речь идет о станциях "Талыш", "Кичик Гарабей" и "Гасанриз", которые действуют в Агдеринском районе.

В общей сложности на сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях действуют 11 станций, в результате улучшились охват и качество сигнала цифрового телевидения и FM-радиовещания.

Как передает АЗЕРТАДЖ, планируется учитывать график переселения населения на следующий год, чтобы принять соответствующие меры для обеспечения теле- и радиовещания на данных территориях.