Президент России назвал ОАЭ дружественной страной

В Кремле проходит встреча президентов России и ОАЭ. Владимир Путин заявил, что Москва придает особое значение отношениям с Абу-Даби.

Объединенные Арабские Эмираты – дружественная страна для России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Он подчеркнул, что Москва придает особое значение отношениям с Абу-Даби.

"Я очень рад видеть вас снова в столице России. Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна"

- Владимир Путин

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что отношения между ОАЭ и Россией развиваются ускоренными темпами в последнее время. Он также выразил надежду, что товарооборот с РФ вырастет в два раза в ближайшие 5 лет.

Напомним, что президент ОАЭ прилетел в Москву сегодня. По итогам встречи с Владимиром Путины планируется подписание двусторонних документов.