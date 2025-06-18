Что обсудят президенты России и ОАЭ на переговорах в Москве?

Владимир Путин обсудит с президентом ОАЭ торгово-экономическое сотрудничество. В Кремле заявили о росте товарооборота между странами.

В ходе встречи президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна запланировано подписание двусторонних документах в сферах инвестиций и транспорта.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент ОАЭ прибудет в Москву с официальным визитом 7 августа. Во время своей поездки он проведет переговоры с российским коллегой.

В материалах ко встрече сказано, что договорно-правовая база отношений стран укрепляется. Уточняется, что в этом году подписаны важные совместные документы, включая межправсоглашение об устранении двойного налогооблажения.

Кроме того, в Кремле напомнили о заключении соглашения об экономическом партнерстве между Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом.

В документах также говорится, что президенты затронут ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Помимо этого, они обменяются мнениями по международной проблематике.

Там же сказано, что РФ и ОАЭ выступают за решение конфликта между Израилем и Палестиной на общепризнанной международно-правовой основе – создании двух государств для двух народов.

В материалах отметили, что туристический поток между странами растет, в 2024 году россияне на 13,4% нарастили число визитов в ОАЭ, а количество посетивших РФ эмиратцев выросло на 54%.

Подчеркивается, что на переговорах Путина и Аль Нахайана будет обсуждаться экономическое сотрудничество России и Арабских Эмиратов в различных сферах с упором на реализацию проектов.

В пресс-службе Кремля также сказали, что позиции Москвы и Абу-Даби совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, осуществляется внешнеполитическая координация в рамках международных организаций.

Кроме того, в документах отметили товарооборот. В 2024 году страны наторговали на $9 млрд, а за первые пять месяцев 2025 года он составил почти 4 млрд (+80% по сравнению с прошлым годом).