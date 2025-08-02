Путин встретится с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном – встреча состоится в Кремле.

Переговоры президентов России и ОАЭ состоятся завтра в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибывает в российскую столицу в четверг с официальным визитом, основное событие которого – полноформатные переговоры с Владимиром Путиным.

В повестке встречи – развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуация на Ближнем Востоке, сообщали в Кремле. Эмираты заявляли, что стороны поговорят о путях укрепления сотрудничества в разных областях: экономической, торговой, инвестиционной и энергетической.

Стоит отметить, что незадолго до визита президента ОАЭ Кабмин РФ издал распоряжение о подписании Соглашения о торговле услугами и инвестициях с Эмиратами. Предполагается и подписание двух сопутствующих документов.