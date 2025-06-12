Пассажиропоток между РФ и ОАЭ вырос в два раза за год

Россия и Объединенные Арабские Эмираты в 2024 году нарастили вдвое поток пассажиров на воздушных рейсах. ОАЭ входят в число популярных зарубежных направлений для пляжного отдыха россиян.

По итогам прошлого года пассажиропоток между Россией и ОАЭ увеличился в два раза. Об этом было объявлено на встрече главы Минтранса РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ в Москве Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера.

"Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза"

– Минтранс России

Россияне в 2024 году совершили около 2 млн поездок в Эмираты, также значительно вырос обратный турпоток - путешественники из ОАЭ стали чаще посещать Россию.

Весной будущего года в РФ пройдет Международный транспортно-логистический форум, делегация ОАЭ получила приглашение на мероприятие.