Метехский тоннель частично не будет работать ночами в Тбилиси

Ограничения на работу Метехского тоннеля будут введены с завтрашнего дня в Тбилиси, они будут действовать в течение одного месяца.

Власти Тбилиси предупредили об ограничениях в работе Метехского тоннеля, соответствующее сообщение распространила мэрия грузинской столицы.

Ограничения начнут действовать уже завтра. Вводятся они на месячный срок.

Каждую ночь, с полуночи до шести часов утра по местному времени, будет запрещено движение транспорта по стороне тоннеля от моста Николоза Бараташвили к Ортачала. А вот от моста Бараташвили до площади Европы можно будет проехать в обычном режиме.

Руководство Тбилиси приносит извинения за доставленные неудобства.