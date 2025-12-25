Вестник Кавказа

Метехский тоннель частично не будет работать ночами в Тбилиси

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ограничения на работу Метехского тоннеля будут введены с завтрашнего дня в Тбилиси, они будут действовать в течение одного месяца.

Власти Тбилиси предупредили об ограничениях в работе Метехского тоннеля, соответствующее сообщение распространила мэрия грузинской столицы.

Ограничения начнут действовать уже завтра. Вводятся они на месячный срок.

Каждую ночь, с полуночи до шести часов утра по местному времени, будет запрещено движение транспорта по стороне тоннеля от моста Николоза Бараташвили к Ортачала. А вот от моста Бараташвили до площади Европы можно будет проехать в обычном режиме.

Руководство Тбилиси приносит извинения за доставленные неудобства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.