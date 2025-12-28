Трамп пообещал Израилю всемерную поддержку

Президент США Дональд Трамп провел встречу и переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пообещав продолжить совместную работу.

По итогам переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которые прошли минувшей ночью в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде, президент США Дональд Трамп назвал себя отличным другом Нетаньяху и Израиля и провел пресс-конференцию, в ходе которой пообещал поддерживать Израиль в вопросе достижения мира на Ближнем Востоке.

"Мы с вами, и мы продолжим быть с вами. У нас мир на Ближнем Востоке, и мы попытаемся его поддерживать. Думаю, мы будем очень успешными в его сохранении"

- Дональд Трамп

Также он отметил, что Израиль полностью выполняет свои обязательства в рамках поддержания мира на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Американский лидер заверил, что окажет максимальное содействие нормализации отношений между Израилем и новым правительством Сирии.

"Я уверен, что Израиль и Ахмед аш-Шараа смогут найти общий язык. Я постараюсь сделать все, чтобы они действительно ладили друг с другом"

- Дональд Трамп

В свою очередь израильский премьер на пресс-конференции объявил, что президент США получит Премию Израиля, которая является самой престижной наградой еврейского государства и ранее не вручалась иностранным гражданам. Премия будет вручена американскому лидеру за уникальный вклад в еврейский народ, - добавил Нетаньяху.