Нетаньяху в США 2025: встреча с Трампом и план по Газе

Когда состоится встреча Трампа и Нетаньяху в США, сколько встреч Трампа и Нетаньяху было в 2025 году, что обсудят Трамп и Нетаньяху во Флориде и почему важна эта встреча, каковы отношения Трампа и Нетаньяху, в чем суть мирного плана Трампа по Газе и что мешает его реализации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл во Флориду для очередной встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры обсудят продвижение мирного плана по Газе, ситуацию вокруг Ирана, а также будущее американо-израильского стратегического альянса на фоне растущих разногласий по вопросу о том, какой должна быть "послевоенная" Газа.

Когда будет встреча Трампа с Нетаньяху во Флориде?

Израильский премьер-министр прибыл во Флориду в воскресенье вечером. Нетаньяху встретится с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго, расположенном на курорте Палм-Бич, где американский президент обычно проводит праздники и где накануне уже прошла встреча с Владимиром Зеленским. Встреча двух лидеров запланировала а сегодняшний вечер.

Что обсуждают Трамп и Нетаньяху?

Второй этап мирного плана по Газе - Нетаньяху может запросить разрешение на новую военную операцию в качестве "демонстрации силы" перед переходом ко второму этапу. Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС до дальнейших уступок. Трамп при этом стремится создать импульс для мирного процесса и избежать эскалации. В США обеспокоены, что Израиль тормозит реализацию плана;

Угрозу со стороны Ирана - Нетаньяху может попробовать убедить Трампа в необходимости новых ударов по иранским объектам, связанным с производством ракет, либо непосредственного вмешательства американской армии. Трамп при этом стремится избежать новой эскалации на Ближнем Востоке, сконцентрировавшись на своей миротворческой повестке;

Роль Турции и Катара - Нетаньяху выступает против участия этих стран в управлении послевоенной Газой. Однако Турция и Катар остаются партнерами текущей администрации США и ключевыми посредниками;

Ситуацию в Ливане - Израиль обеспокоен деятельностью "Хезболлы" и возможным нарушением перемирия. Но хотя этот вопрос указан в повестке, на фоне Газы и Ирана играет скорее второстепенную роль.

Сколько было встреч Трампа и Нетаньяху в 2025 году?

За первый год второго срока президента Трампа Дональда Трампа (с января 2025 года) это будет уже шестая личная встреча двух лидеров, что подчеркивает интенсивность диалога. Нетаньяху стал первым иностранным лидером, посетившим Трампа в Белом доме после его инаугурации.

Февраль - Нетаньяху подарил президенту позолоченный пейджер в память об израильской операции против "Хезболлы" (Вашингтон);

- Нетаньяху подарил президенту позолоченный пейджер в память об израильской операции против "Хезболлы" (Вашингтон); Апрель - Встреча состоялась после того, как Трамп ввел взаимные пошлины, затронувшие и Израиль (Вашингтон);

- Встреча состоялась после того, как Трамп ввел взаимные пошлины, затронувшие и Израиль (Вашингтон); Июль - Нетаньяху вручил Трампу письмо с номинацией на Нобелевскую премию мира, похвалив его усилия по урегулированию на Ближнем Востоке (Вашингтон);

Сентябрь - Лидеры обсуждали перемирие в Газе и соглашение по заложникам. После встречи Трамп представил 20-пунктный план по прекращению войны (Вашингтон);

- Лидеры обсуждали перемирие в Газе и соглашение по заложникам. После встречи Трамп представил 20-пунктный план по прекращению войны (Вашингтон); Октябрь - Первый визит Трампа в Израиль на втором сроке. Подписание первого этапа мирного плана по заложникам. Выступление Трампа в Кнессете и встреча с освобожденными заложниками.

Почему важна встреча Трампа и Нетаньяху в Мар-а-Лаго?

Текущая встреча, инициатором которой выступил Нетаньяху, была созвана в момент стратегического тупика. Первая фаза прекращения огня в Газе, начавшаяся в октябре 2025 года, в целом соблюдалась: ХАМАС передал всех, кроме одного, израильских заложников. Однако переход ко второй, гораздо более сложной фазе мирного плана застопорился. Трамп, по сообщениям его администрации, надеется создать "новый импульс" для процесса, который, по мнению Вашингтона, тормозится Израилем. Встреча призвана не просто обсудить повестку, а преодолеть накопившиеся противоречия и дать старт практическим шагам по реализации плана. Итоги встречи Трампа и Нетаньяху могут определить практическую траекторию мирного процесса в Газе на ближайшие месяцы. Вопрос о том, сможет ли Трамп убедить Нетаньяху пойти на уступки.

Каковы отношения Трампа и Нетаньяху?

Нетаньяху традиционно называет Трампа лучшим другом Израиля в Белом доме. Во время первого срока Трамп неоднократно демонстрировал полную поддержку Израиля. Он перенес посольство США в Иерусалим, признал и подтвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами и прекратил финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Однако эксперты отмечают, что сейчас отношения между двумя лидерами далеки от идеальных из-за разногласий по некоторым ключевым вопросам, включая ситуацию в Секторе Газа, Сирии, а также в разрезе отношений США с Турцией и государствами Персидского залива.

Администрация Трампа демонстрирует растущее разочарование, поскольку Нетаньяху, по их мнению, предпринимает шаги, подрывающие перемирие и тормозящие мирный процесс в Газе. США все больше стремятся уравновесить безоговорочную поддержку Израиля необходимостью учета интересов арабских партнеров.

В чем суть мирного плана Трампа по Газе?

План, опубликованный Белым домом и одобренный Советом Безопасности ООН в ноябре 2025 года, представляет собой всеобъемлющую дорожную карту для послевоенного урегулирования в Газе.

Ключевые цели и механизмы плана включают:

Окончание войны и решение гуманитарных вопросов. Немедленное и постоянное прекращение огня, возвращение всех заложников, массовая доставка гуманитарной помощи;

Политическое и экономическое восстановление Газы. Управление передается временному палестинскому комитету, который будет находиться под надзором международного органа - "Совета мира" под председательством самого Трампа. Этот орган будет курировать масштабную реконструкцию и экономическое развитие сектора;

Безопасность и демилитаризация: Полное разоружение ХАМАС, демилитаризация Газы и создание временных международных стабилизационных сил. Эти силы будут отвечать за безопасность внутри Газы и на ее границах, а также за обучение палестинской полиции. Израильские силы должны будут поэтапно выводиться по мере усиления контроля миротворческого контингента;

Долгосрочная политическая перспектива. План предлагает путь к нормализации отношений между израильтянами и палестинцами.

Нетаньяху заявил о поддержке плана, назвав его средством достижения всех целей Израиля: возвращение заложников, разоружение ХАМАС и обеспечение безопасности. Однако на практике израильское правительство трактует план очень жестко, настаивая на сохранении за Израилем полной "ответственности за безопасность" и постоянного "периметра безопасности" вокруг Газы, что противоречит идее полного вывода войск. Трамп же публично делал акцент на мирных инициативах и необходимости ускорить реализацию.

Какие разногласия США и Израиля препятствуют реализации плана по Газе?