Москва и Астана наращивают сотрудничество в энергетике

Министры энергетики России и Казахстана встретились в Москве и обсудили совместную работу в нефтегазовой и электроэнергетической областях.

Главы министерств энергетики Российской Федерации и Республики Казахстан Сергей Цивилев и Ерлан Аккенженов провели рабочую встречу 12 ноября в рамках визита казахстанского президента в Москву, который состоялся на кануне, сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

Главной темой встречи стала совместная работа в энергетике. Также стороны обсудили итоги 26 заседания межправительственной комиссии, прошедшего на прошлой неделе в Астане.

Одной из тем обсуждения стало развитие двухсторонней работы и планирование новых проектов в сфере электроэнергетики и нефтегазовой области.

Москва и Астана рассчитывают на совместные проекты в области ТЭК, заключили в ведомстве.