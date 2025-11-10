Путин и Токаев встретились в Кремле

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Кремле в формате тет-а-тет. Главы государств тепло приветствовали друг друга, планируется беседа в неформальной обстановке.

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в Кремле. Сообщается, что главы государств беседуют в формате тет-а-тет.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за теплый прием в Москве с момента своего прибытия в столицу РФ.

"Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле"

– Касым-Жомарт Токаев

Лидер Казахстана отметил развитие отношений РФ и центральноазиатской республики. По словам Токаева, страны находятся на уровне стратегического партнерства, Москва и Астана сотрудничают во всех сферах политики, экономики и культуры.

Токаев также сообщил, что планирует поделиться своей позицией по тем или иным международным вопросам с российским лидером, которого президент Казахстана назвал "старшим товарищем".

По словам Токаева, страны тесно сотрудничают и решают любые вопросы, проблем в отношениях Москвы и Астаны нет.

"Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, конечно же, правительств"

– Касым-Жомарт Токаев

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Токаева за визит, отметив, что стороны обсудят повестку двусторонних отношений на переговорах, которые пройдут завтра. Путин также пригласил президента Казахстана побеседовать в неформальной обстановке.

"Сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу пригласить вас к себе, там посидим, чайку попьем, кофейку"

– Владимир Путин