Путин и Токаев встретились в Кремле

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят встречу в Кремле. Сообщается, что главы государств беседуют в формате тет-а-тет.
Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за теплый прием в Москве с момента своего прибытия в столицу РФ.
"Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле"
– Касым-Жомарт Токаев
Лидер Казахстана отметил развитие отношений РФ и центральноазиатской республики. По словам Токаева, страны находятся на уровне стратегического партнерства, Москва и Астана сотрудничают во всех сферах политики, экономики и культуры.
Токаев также сообщил, что планирует поделиться своей позицией по тем или иным международным вопросам с российским лидером, которого президент Казахстана назвал "старшим товарищем".
По словам Токаева, страны тесно сотрудничают и решают любые вопросы, проблем в отношениях Москвы и Астаны нет.
"Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, конечно же, правительств"
– Касым-Жомарт Токаев
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Токаева за визит, отметив, что стороны обсудят повестку двусторонних отношений на переговорах, которые пройдут завтра. Путин также пригласил президента Казахстана побеседовать в неформальной обстановке.
"Сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу пригласить вас к себе, там посидим, чайку попьем, кофейку"
– Владимир Путин