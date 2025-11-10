Путин и Токаев встретятся во вторник тет-а-тет

Президент Казахстана прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой. Сегодня вечером главы государств пообщаются друг с другом в формате тет-а-тет, а завтра лидеры двух стран проведут переговоры в расширенном составе.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут сегодня встречу в формате тет-а-тет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы казахстанского государства Руслан Желдибай.

Он подчеркнул, что после встречи пройдет официальный ужин.

"В Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева"

– Руслан Желдибай

Он также поведел, что в среду Токаев проведет переговоры с российским коллегой в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.