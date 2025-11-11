”На коленях перед Ираном”: как Исламская Республика напоминает о своей мощи

В Тегеране открыли памятник, призванный напомнить иранцам и миру о величии предшественницы Исламской Республики, Персидской империи, которая некогда занимала огромную территорию от Турции до Пакистана. Многие усмотрели в скульптуре послание, актуальное в современном мире. Что за памятник создали в Иране, какому событию он посвящен и в чем его сообщение миру?

В столице Ирана прошла церемония открытия нового монумента под названием ”На коленях перед Ираном”. Мероприятие, организованное на Площади Революции, собрало тысячи людей, в том числе женщин без головных платков, которые были допущены к участию, представителей шоу-бизнеса и политиков. Монумент изображает царя царей, Шапура I, сидящего на коне, перед которым на коленях стоит поверженный римский император Валериан. Аналогичная сцена изображена на одном из барельефов в древнем некрополе Накше-Рустам.

Кто такой Шапур I?

Сюжет для монумента был выбран не случайно: Шапур I - один из великих персидских царей, правивший Древним Ираном в третьем веке. Шапур I - единственный, кому за всю историю существования Римской империи удалось взять живым в плен ее правителя. Шапур I вел успешные войны с Римом, возвращая ранее утраченные иранские территории, а в 260 году он нанес римской армии сокрушительное поражение при Эдессе (современная Шанлыурфа на юго-востоке Турции), в результате которого римский император Валериан сдался персам.

Что случилось с императором Валерианом?

Император Валериан вместе с тысячами других римских пленников был доставлен в Персию. Дальнейшая его судьба - предмет многочисленных домыслов. По одной из версий, его заставили строить мост через реку Карун в городе Шуштар. Руины моста под названием Банд-э Кайсар (Мост Цезаря) можно увидеть в юго-западном иранском городе по сей день. По другой легенде, Шапур приказал Валериану стоять на четвереньках, используя его в качестве ступеньки для спешивания с коня. Считается, что после того как Валериан умер в плену, Шапур велел сохранить его тело и поместить в своих покоях как трофей. Рельефы, изображающие победу Шапура над Римом, были созданы по всей Персидской империи, а некоторые из них сохранились до наших дней.

"Славное прошлое и полное надежд будущее"

Современные иранцы гордятся победами Шапура I над римлянами, хотя с тех пор и прошло 1700 лет. Вот почему монумент посвящен персидскому царю из династии Сасанидов. Однако национальная гордость не единственная причина, по которой власти Исламской Республики решили увековечить правителя Древней Персии. По словам Мехди Махзаби, главы тегеранского Управления по благоустройству, статуя поверженного Валериана отражает тот факт, что на протяжении всей своей истории Иран оказывал сопротивление угнетателям:

Осуществив проект на Площади Революции, мы намерены укрепить связь между славным прошлым нашей земли и ее полным надежд будущим

Монумент как предупреждение

После церемонии открытия памятника Шапуру I мэр Тегерана Алиреза Закани выложил пост в одной из соцсетей с фотографиями мероприятия и подписью:

Вражда с Великим Ираном может завершится только коленопреклонением перед исторической нацией

Эти слова подтверждаются огромной инсталляцией, размещенной на сцене в день открытия монумента и изображающей древнеперсидского воина и современного военнослужащего Корпуса стражей Исламской революции, которые вместе держат одно копье, а в свободной руке у каждого щит с картой Ирана. Новый монумент и в целом культурная кампания под названием ”Вы снова встанете на колени перед Ираном” - своего рода предупреждение современным недругам о необходимости отступить. Выступая на церемонии открытия монумента Шапуру I, заместитель мэра Тегерана, Давуд Гударзи отметил, что памятник - напоминание о том, что каждый, кто осмеливался напасть на Иран, в итоге становился перед ним на колени.

Кто инициировал создание монумента?

Памятник был создан по указания Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне усилий по объединению народа после ирано-израильской 12-дневной войны в июне 2025 года. По словам тегеранских чиновников, монумент Шапуру I призван напомнить иранцам о национальной стойкости, силе, единстве и идентичности.