Иран сообщил о готовности бороться с любыми угрозами на своих границах

Иран способен при необходимости противостоять любой угрозе на своих границах. Такое заявление сделал командующий Центральным штабом ИРИ Хатам-аль-Анбия Али Абдоллахи.
Он подчеркнул, что вооруженные силы Исламской Республики находятся на самом высоком уровне готовности.
Абдоллахи совершил визит на острова Наз, чтобы оценить боевую готовность военно-морских сил КСИР. Он обратил внимание на достижение значительного прогресса в различных секторах на островах и в прибрежных районах.
Кроме того, командующий Центральным штабом отметил, что развертывание новых и усовершенствованных средств ВМС КСИР укрепили оперативную мощь сил и повысили их способность вести сбалансированные и симметричные боевые действия.
Абдоллахи добавил, что безопасность сейчас полностью поддерживается на всех островах Ирана и в прибрежных районах, а оперативные подразделения демонстрируют повышенную готовность к защите морских и сухопутных границ страны, особенно в Ормузском проливе и Персидском заливе.