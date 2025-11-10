Иран сообщил о готовности бороться с любыми угрозами на своих границах

В Иране готовы отразить любую угрозу, которая возникнет на границах страны, сообщили в Центральном штабе страны. Там отметили, что ВС ИРИ приведены в высокую боевую готовность.

Иран способен при необходимости противостоять любой угрозе на своих границах. Такое заявление сделал командующий Центральным штабом ИРИ Хатам-аль-Анбия Али Абдоллахи.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Исламской Республики находятся на самом высоком уровне готовности.

Абдоллахи совершил визит на острова Наз, чтобы оценить боевую готовность военно-морских сил КСИР. Он обратил внимание на достижение значительного прогресса в различных секторах на островах и в прибрежных районах.

Кроме того, командующий Центральным штабом отметил, что развертывание новых и усовершенствованных средств ВМС КСИР укрепили оперативную мощь сил и повысили их способность вести сбалансированные и симметричные боевые действия.

Абдоллахи добавил, что безопасность сейчас полностью поддерживается на всех островах Ирана и в прибрежных районах, а оперативные подразделения демонстрируют повышенную готовность к защите морских и сухопутных границ страны, особенно в Ормузском проливе и Персидском заливе.