Зачем Аракчи ездил в Баку?

Михаил Богданов

Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Баку стал попыткой Тегерана перезагрузить отношения с Баку. В основе дипломатического маневра лежит осознание Ираном утраченных позиций на Южном Кавказе и стремление адаптироваться к новой геополитической карте, сформированной после 12-дневной войны. Каковы ключевые мотивы, надежды и «красные линии» Тегерана?

От конфронтации к «конструктивной позиции»: новый тон Тегерана

Иранские эксперты прямо связывают потепление со сменой руководства в Тегеране. Бывший посол Ирана в Баку Афшар Солеймани утверждает:

Благодаря его конструктивной позиции Пезешкиана в отношении Азербайджана, отношения между двумя странами вышли из состояния напряженности

Визит Аракчи рассматривается как шаг к восстановлено доверия, но такие поездки принесут результат только в том случае, если превратятся в конкретные и ощутимые действия.

На пресс-конференции в Баку Аракчи озвучил заметил:

Самым важным достижением сегодня стало соглашение о продолжении консультаций и увеличении числа встреч. Существуют некоторые недоразумения, которые должны быть разрешены посредством диалога. Нельзя позволить любой третьей стороне навредить отношениям между нами или направить их в нежелательное русло.

Этот сигнал адресован прежде всего Израилю, но также и другим внешним игрокам.

Экономика против политики: коридоры, санкции и упущенные возможности

Иран готов к экономическому сотрудничеству, о чем говорит соглашение об увеличении рейсов Тебриз-Баку и продолжение проекта маршрута Келале-Агбенд. Однако иранская сторона откровенно признает свои стратегические просчеты, особенно в карабахском конфликте, которые привели к снижению роли Тегерана.

Особую чувствительность Тегеран проявляет к транспортным коридорам. Так, в Иране убеждены, что чем дальше Зангезурский коридор будет от границы, тем лучше для Ирана. При этом в Тегеране видят и возможности этого коридора, намереваясь использовать маршрут для связи с его северными границами или с Грузией.

Ключевым интересом для Тегерана остается коридор «Север-Юг».

Транспортная связь Ирана с Россией возможна только через Азербайджан… Для доступа к России и рынкам Евразии мы должны укреплять наши связи с Азербайджаном

–иранский политолог Хасан Бехештипур

Но главным препятствием, наряду с политическими рисками, остаются санкции, которые осложняют транзитный процесс для Ирана.

Израильский вопрос: от прямых угроз к сдержанным претензиям

Наиболее сложной в ирано-азербайджанских отношениях темой остаются отношения Баку с Тель-Авивом. Но и здесь риторика Тегерана здесь эволюционировала. Если ранее звучали прямые угрозы, то теперь акцент смещен на «использование территории». Хасан Бехештипур четко разводит эти понятия:

Проблема не в отношениях с Израилем, проблема в том, когда Израиль использует эти отношения против Ирана

Он ссылается на события 12-дневной войны:

Появлялись сообщения, что Израиль использовал территорию Азербайджана для атак на Иран, но нет доказательств, подтверждающих это утверждение.

Эта позиция продиктована пониманием, что публичное давление на Баку контрпродуктивно. Вместо ультиматумов звучит призыв к диалогу и недопущению вреда от действий «третьей стороны».

Тактическое потепление на фоне стратегического отставания

Визит Аракчи обозначил тактический курс иранского правительства на деэскалацию и поиск прагматичного взаимодействия с Азербайджаном. Тегеран стремится зафиксировать свои «красные линии» (неприкосновенность границ, недопущение угроз с сопредельной территории Азербайджана) и встроиться в новые транспортные проекты, чтобы компенсировать упущенные ранее возможности.

Однако фундаментальные противоречия – разная внешнеполитическая ориентация, союзничество Баку с Турцией и сотрудничество с Израилем, недоверие из-за поддержки Тегераном Армении в прошлом – никуда не делись.

Иран признает свои ошибки и потерю влияния, пытаясь адаптировать к новой реальности, в которой Азербайджан стал ключевым субъектом региональной политики и безопасности. Успех этого курса будет зависеть не от дипломатических визитов, а от способности Тегерана предложить Баку реальные взаимовыгодные проекты, преодолев груз прошлого и давление собственных идеологических ограничений.