Тигровые комары: чем опасны насекомые, добравшиеся до России?

До южных регионов России, в частности Краснодарского Края и Крыма, добрались экзотические насекомые - тигровые комары. Чем опасны комары из Азии, как понять, что вас укусил такой комар и что делать, если почувствовали себя плохо - рассказываем в этом материале.

Что такое тигровые комары?

Тигровые комары (латинское название Aedes albopictus) - кровососущие комары, регион происхождения которых Юго-Восточная Азия. Этот вид комаров считается инвазионным, то есть его распространение представляет угрозу, в данном случае, для человека, поскольку он является переносчиком заболеваний. Тигровые комары с лёгкостью колонизуют новые среды и адаптируются к разным климатам. Сегодня эти комары есть на всех континентах, кроме Антарктики, а в новые страны они попадают посредством пассивной транспортировки: яйца комаров могут быть в багаже, на автомобилях, в растениях и так далее.

© Фото: James Gathany, CDC

Тигровые комары в России

Несмотря на сообщения о том, что тигровые комары появились в России недавно, об их присутствии на территории страны известно как минимум с 2019 года. Тогда крымские ученые в ходе исследования обнаружили этот вид на полуострове. Помимо Крыма, тигровые комары также есть в Краснодарском Крае и Дагестане.

Как выглядят тигровые комары?

Тигровый комар небольшой, всего 4-5 миллиметров в длину, на теле и конечностях у него белые полоски. Вдоль всего тела и на голове также проходит белая полоса. Именно из-за такого окраса тигровый комар и получил своё название. В отличие от привычных всем комаров, которые кусают в основном вечером и ночью, тигровые комары - дневные насекомые. Еще одно отличие: их невозможно определить по звуку, поскольку летают они бесшумно.

© Фото: Dror Feitelson/Creative Commons Attribution 2.5

Чем опасны тигровые комары?

Тигровые комары - опасные насекомые, поскольку являются переносчиками таких болезней, как лихорадки денге, чикунгунья и Зика. Вирусы содержатся в слюне комаров, куда они попадают после того, как насекомое укусило заражённого человека или животное. Какой именно процент тигровых комаров является переносчиком заболеваний, сказать точно невозможно, однако чем больше популяция в том или ином регионе, там выше риск как отдельных случаев заражения, так и эпидемии.

Как понять, что укусил тигровый комар?

Заметить, что кусает тигровый комар довольно сложно, поскольку подлетает насекомое бесшумно. Тем не менее почти сразу место укуса начинает зудеть, а вокруг него образуется плоское, напоминающее волдырь пятно диаметром от двух до пяти сантиметров. Место укуса твердое, горячее и болезненное. Зуд после укуса проходит быстро, однако он может появиться вновь в течение нескольких дней.

Что такое чикунгунья?

Одно из заболеваний, которое переносят тигровые комары, лихорадка чикунгунья. Она менее опасна, чем лихорадка денге и Зика, однако чревата неприятными симптомами. Чикунгунья редко передается от человека к человеку, в основном, в первую неделю после укуса, и не является смертельным заболеванием. Смертность на фоне чикунгуньи зачастую обусловлена осложнениями других заболеваний, от которых страдает заражённый.

Симптомы лихорадки чикунгуньи, которые развиваются в течение 2-12 дней после укуса, следующие:

внезапная и высокая температура

боль и ломота в суставах

головная боль

отек суставов

сыпь

тошнота и рвота

общая слабость

в рекдих случая коньюнктивит.

Основной симптом чикунгуньи - сильная боль в суставах: само название лихорадки в переводе с одного из танзанийских языков звучит как ”тот, что гнётся”, что описывает человека в искривлённой от боли позе. Боль в суставах может сохраняться от нескольких дней до нескольких лет после укуса тигрового комара.

ВАЖНО: При сильно выраженных симптомах заболевания стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как лечат лихорадку чикунгунья?

Вирус чикунгунья определяют с помощью ПЦР-теста в течение первой недели болезни. В настоящее время разработано две вакцины от вируса чикунгунья, однако они мало где доступны. Лечение заболевших ограничивается борьбой с симптомами с помощью жаропонижающих средств, анальгетиков, обильного питья и общего покоя. Также важно оградить заболевшего от укусов комаров в первую неделю после появления симптомов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

© Фото: James Gathany/CDC

Специфических противовирусных препаратов от лихорадки чикунгунья нет, однако большинство зараженных полностью восстанавливаются после болезни и, согласно ряду исследований, приобретают иммунитет.

Как защитить себя от тигровых комаров?

Тигровый комар, как и другие виды комаров, может укусить любого. Тем не менее вероятность укуса можно снизить, следуя простым рекомендациям: