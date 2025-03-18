Тигровые комары: чем опасны насекомые, добравшиеся до России?

Что такое тигровые комары?
Тигровые комары (латинское название Aedes albopictus) - кровососущие комары, регион происхождения которых Юго-Восточная Азия. Этот вид комаров считается инвазионным, то есть его распространение представляет угрозу, в данном случае, для человека, поскольку он является переносчиком заболеваний. Тигровые комары с лёгкостью колонизуют новые среды и адаптируются к разным климатам. Сегодня эти комары есть на всех континентах, кроме Антарктики, а в новые страны они попадают посредством пассивной транспортировки: яйца комаров могут быть в багаже, на автомобилях, в растениях и так далее.
Тигровые комары в России
Несмотря на сообщения о том, что тигровые комары появились в России недавно, об их присутствии на территории страны известно как минимум с 2019 года. Тогда крымские ученые в ходе исследования обнаружили этот вид на полуострове. Помимо Крыма, тигровые комары также есть в Краснодарском Крае и Дагестане.
Как выглядят тигровые комары?
Тигровый комар небольшой, всего 4-5 миллиметров в длину, на теле и конечностях у него белые полоски. Вдоль всего тела и на голове также проходит белая полоса. Именно из-за такого окраса тигровый комар и получил своё название. В отличие от привычных всем комаров, которые кусают в основном вечером и ночью, тигровые комары - дневные насекомые. Еще одно отличие: их невозможно определить по звуку, поскольку летают они бесшумно.
Чем опасны тигровые комары?
Тигровые комары - опасные насекомые, поскольку являются переносчиками таких болезней, как лихорадки денге, чикунгунья и Зика. Вирусы содержатся в слюне комаров, куда они попадают после того, как насекомое укусило заражённого человека или животное. Какой именно процент тигровых комаров является переносчиком заболеваний, сказать точно невозможно, однако чем больше популяция в том или ином регионе, там выше риск как отдельных случаев заражения, так и эпидемии.
Как понять, что укусил тигровый комар?
Заметить, что кусает тигровый комар довольно сложно, поскольку подлетает насекомое бесшумно. Тем не менее почти сразу место укуса начинает зудеть, а вокруг него образуется плоское, напоминающее волдырь пятно диаметром от двух до пяти сантиметров. Место укуса твердое, горячее и болезненное. Зуд после укуса проходит быстро, однако он может появиться вновь в течение нескольких дней.
Что такое чикунгунья?
Одно из заболеваний, которое переносят тигровые комары, лихорадка чикунгунья. Она менее опасна, чем лихорадка денге и Зика, однако чревата неприятными симптомами. Чикунгунья редко передается от человека к человеку, в основном, в первую неделю после укуса, и не является смертельным заболеванием. Смертность на фоне чикунгуньи зачастую обусловлена осложнениями других заболеваний, от которых страдает заражённый.
Симптомы лихорадки чикунгуньи, которые развиваются в течение 2-12 дней после укуса, следующие:
- внезапная и высокая температура
- боль и ломота в суставах
- головная боль
- отек суставов
- сыпь
- тошнота и рвота
- общая слабость
- в рекдих случая коньюнктивит.
Основной симптом чикунгуньи - сильная боль в суставах: само название лихорадки в переводе с одного из танзанийских языков звучит как ”тот, что гнётся”, что описывает человека в искривлённой от боли позе. Боль в суставах может сохраняться от нескольких дней до нескольких лет после укуса тигрового комара.
- ВАЖНО: При сильно выраженных симптомах заболевания стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как лечат лихорадку чикунгунья?
Вирус чикунгунья определяют с помощью ПЦР-теста в течение первой недели болезни. В настоящее время разработано две вакцины от вируса чикунгунья, однако они мало где доступны. Лечение заболевших ограничивается борьбой с симптомами с помощью жаропонижающих средств, анальгетиков, обильного питья и общего покоя. Также важно оградить заболевшего от укусов комаров в первую неделю после появления симптомов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Специфических противовирусных препаратов от лихорадки чикунгунья нет, однако большинство зараженных полностью восстанавливаются после болезни и, согласно ряду исследований, приобретают иммунитет.
Как защитить себя от тигровых комаров?
Тигровый комар, как и другие виды комаров, может укусить любого. Тем не менее вероятность укуса можно снизить, следуя простым рекомендациям:
- отправляясь летом на открытые пространства, особенно вблизи водоёмов, пользуйтесь репеллентом от комаров
- сетки на окнах помогут предотвратить появление комаров в доме
- регулярно меняйте воду в цветочных вазах и других емкостях, которые используются, например, в огороде, чтобы предотвратить её застаивание.