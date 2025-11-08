Еще одна группа переселенцев отправлена в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района

В рамках Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана сегодня новая группа переселенцев была отправлена в села Ханюрду и Тезебина.

Очередная группа переселенцев была направлена во вторник в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района Азербайджана в рамках Великого возвращения, которое осуществляется по поручению президента Ильхама Алиева.

Семьи, переселившиеся в села Тазабина и Ханюрду, ранее размещались в различных частях республики, по большей части в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В этот раз в село Тазабина Ходжалинского района были переселены 16 семей, в общей сложности 66 человек, а в село Ханюрду – 11 семей (38 человек).