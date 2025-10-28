Иран приступил к строительству АЭС на побережье Каспия

В Иране дали старт строительству очередной АЭС. Об этом рассказал Мохаммад Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ).
Он уточнил, что новая атомная электростанция будет располагаться в провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю
"Огромными усилиями мы смогли начать проект строительства атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли"
– Мохаммад Эслами
Он подчеркнул, что предусмотрено также строительство нескольких атомных электростанций. Вице-президент пояснил, что это делается ради достижения цели, поставленной верховным лидером страны. Ранее заявил о необходимости суммарно достичь производства 20 тыс МВт электроэнергии.
"На основании планов в разных частях страны атомные электростанции будут построены таким образом, чтобы стабильная и чистая ядерная энергетика могла обеспечить необходимую электроэнергию"
– руководитель ОАЭИ
По его словам, в повестку включен и вопрос завершения строительства атомной электростанции в провинции Хузестан, которое началось еще до Исламской революции 1979 года.