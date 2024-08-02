Состояние Мраморного моря тревожит турецких экологов

Мраморное море в Турции медленно умирает – на глубине свыше 30 метров в нем уже сложно обнаружить жизнь, и виной тому – "воздушная кома", когда в воде образуется значительный дефицит живительного кислорода.

Климатические изменения вызвали серьезный дефицит кислорода в Мраморном море в Турции, в водоеме на глубине более 30 м умирает все живое, сообщил глава Института морских наук Ближневосточного технического университета (ODTÜ) в Анкаре профессор Мустафа Юджель.

"Группа из восьми ученых в течении четырех дней проводила исследования на северо-западе Турции на судне Bilim 2 – они проанализировали различные факторы, влияющие на экосистему Мраморного моря. К сожалению, результаты не вселяют оптимизма. На глубине ниже 30 метров в Мраморном море чувствуется острая нехватка кислорода, что делает фактически невозможным обитание рыб. На глубине 150-200 метров кислород отсутствует вовсе"

- Мустафа Юджель

Если раньше море подпитывалось кислородом из Средиземного и Эгейского морей, и это ощущалось, особенно в восточной его части, то теперь этот процесс прекратился, и связано это с повсеместным повышением температуры морских вод, отметил глава Института ODTÜ.

"Температура морской воды у берегов Турции в нынешнем году достигла рекордного уровня. Применительно к Мраморному морю, можно с уверенностью говорить об увеличении соотношения азота и фосфора. Высокая температура, нехватка кислорода и загрязнение превратились в подпитывающие друг друга проблемы Мраморного моря"

- Мустафа Юджель

Еще одна напасть – рост в воде процента сероводорода, что предвещает скорую экологическую катастрофу: пострадает рыболовство, закроются пляжи, а туризм сойдет на нет – если не принять меры, то это случится в ближайшие 4-5 лет, спрогнозировал ученый.